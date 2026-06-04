A Udine il raduno nazionale dei vigili del fuoco

A Udine si è aperto il 29° raduno nazionale dei vigili del fuoco, con una conferenza stampa in sala Aiace e l’inaugurazione ufficiale in piazza Primo Maggio. L’evento coinvolge unità provenienti da diverse regioni e si svolge nel centro cittadino. Durante la giornata sono previsti incontri, esercitazioni e dimostrazioni pubbliche. La manifestazione si protrarrà per più giorni, con attività dedicate alla formazione e alla sensibilizzazione della comunità.

Il raduno nazionale numero 29 dei vigili del fuoco si è aperto ufficialmente a Udine con la conferenza stampa in sala Aiace e il taglio del nastro in piazza Primo Maggio. La manifestazione, che si svolge tra Udine e Gemona fino al 7 giugno, coincide con il cinquantesimo anniversario del terremoto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Grado 2026 raduno internazionale dei vigili del Fuoco dal 14 al 17 maggio 2026

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