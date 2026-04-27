Il corpo nazionale dei vigili del fuoco parla ai ragazzi | sei video pillole sulla sicurezza nei locali pubblici

Il corpo nazionale dei vigili del fuoco ha realizzato sei video brevi rivolti ai ragazzi, con l’obiettivo di diffondere informazioni sulla sicurezza nei locali pubblici. Questa iniziativa si inserisce nelle attività di sensibilizzazione del corpo, che affianca gli interventi di emergenza con campagne di educazione alla prevenzione. I video sono stati pensati per trasmettere messaggi semplici e chiari, rivolti principalmente ai giovani, per promuovere comportamenti corretti in situazioni di rischio.

Promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione è parte integrante dell’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che affianca all’intervento operativo un’attività di sensibilizzazione rivolta alla collettività. In questa direzione nasce il progetto dedicato alle nuove.🔗 Leggi su Parmatoday.it ROMA- CERIMONIA GIURAMENTO ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO 101° CORSO Notizie correlate Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco parla ai ragazzi: sei video pillole sulla sicurezza nei locali pubblici. Gruppo Spaggiari ParmaPromuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione è parte integrante dell’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che affianca... Sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, incontro di Confcommercio con Questore e vigili del fuocoConfcommercio della provincia di Rimini organizza un importante incontro di approfondimento dedicato ai controlli di sicurezza nei pubblici esercizi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco parla ai ragazzi: sei video pillole sulla sicurezza nei locali pubblici. Gruppo Spaggiari Parma; Premio Francesco del Giudice: il Piemonte si aggiudica 2 sezioni; Concorso pubblico, per esami, a 8 posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.; Decreto dipartimentale n. 1381 del 17 aprile 2026. Bando del concorso interno, per titoli ed esami, a 39 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. A Pescara l'assemblea Fns Cisl del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoIl riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il rinnovo del contratto di lavoro relativo al triennio 2025-2027 sono stati alcuni dei temi al centro dell'assemblea sindacale promossa dalla ... ansa.it Il Corpo dei Vigili del fuoco festeggia 87 anniOggi si celebra per la prima volta l'istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che avvenne il 27 febbraio del 1939. E' l'occasione per rinnovare la riconoscenza e la gratitudine della ... rainews.it 25 aprile 2018, la firma della convenzione tra Regione Veneto e Corpo Nazionale dei #vigilidelfuoco #culturadellasicurezza - facebook.com facebook Nuovi automezzi per l'antincendio aeroportuale al Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco: consegnati 11 Dragon X6 TEP NEO Euro 6. Più efficienza, rapidità d’intervento e sicurezza negli scali a maggiore traffico t.me/vigilidelfuoco… x.com