A tutto ADL dallo stadio all’allenatore | il presidente del Napoli rivela tutto!

Il presidente del Napoli non ha ancora annunciato chi guiderà la squadra nella prossima stagione, mantenendo il riserbo sulla scelta dell’allenatore. Durante la presentazione dei ritiri estivi, ha evitato di fornire dettagli sulla decisione, lasciando spazio a speculazioni. La società non ha comunicato ufficialmente cambiamenti nella guida tecnica e si limita a confermare che i lavori sono in corso. La questione resta aperta fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.

Aurelio De Laurentiis mantiene il silenzio sulla panchina del Napoli: il presidente non svela l’identità del nuovo tecnico e gioca sulla suspense durante la presentazione dei ritiri estivi. De Laurentiis e l’allenatore: il gioco del mistero. La conferenza stampa per i ritiri di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro diventa l’occasione per De Laurentiis di blindare ancora una volta le scelte tecniche. Il presidente sceglie l’ambiguità calcolata quando affronta il tema della panchina: “ Il Napoli ancora oggi non ha un allenatore e anche se lo avesse, non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole “. Una dichiarazione volutamente sospesa, chiusa con un’espressione colorita che invita a smettere di insistere sulla questione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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