Adl ha scelto Italiano prossimo allenatore del Napoli?

Il Napoli ha deciso di affidarsi a un tecnico di origine siciliana per la guida della squadra, in sostituzione di Conte. La scelta sembra ormai definita, mentre la società ha fretta di completare le operazioni di mercato e organizzare il ritiro estivo. Il nuovo allenatore potrebbe essere annunciato a breve, considerando le scadenze legate al mercato e al Mondiale imminente.

Il tecnico di origine siciliane sembra essere il prescelto per il dopo Conte. Il Napoli ha fretta. C’è un mercato da fare, un Mondiale alle porte ed un ritiro da preparare nei minimi dettagli. Adl, il vulcanico presidente, non ha perso tempo e questa volta, sembra, non si è fatto cogliere impreparato dall’addio di Conte, come successe con Spalletti. Nelle ultime ore, sono salite le quotazioni di Vincenzo Italiano, vecchio pallino di De Laurentiis. Sembra essere lui il tecnino che avrà il difficile compito di sostituire il dimissionario Antonio Conte. Vincenzo Italiano, che al momento è ancora un allenatore del Bologna, nasce in Germania 48 anni fa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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