Conte-Napoli futuro incerto | tutto passa dal vertice con ADL E intanto scatta il totoallenatore

Il futuro dell'allenatore del Napoli rimane in bilico, con un contratto fino al 2027 e diverse ipotesi sul tavolo. L'allenatore ha dichiarato di voler attendere la fine della stagione prima di prendere decisioni definitive, sottolineando l'importanza di un progetto condiviso e di una buona sintonia con la società. Nel frattempo, si intensificano le voci riguardo a un possibile incontro con il presidente del club per chiarire il futuro.

Tra contratto fino al 2027 e ipotesi alternative, il tecnico rimanda ogni scelta a fine stagione: decisivi progetto e sintonia Il futuro di Antonio Conteal Napoli resta tutto da scrivere, nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e una posizione che, almeno sulla carta, lo vede ancora al centro del progetto azzurro. Il tecnico ha ribadito chiaramente di non aver dato “disponibilità a niente”, rispondendo anche alle voci legate alla Nazionale, e ha confermato che incontrerà Aurelio De Laurentiis al termine della stagione, come da consuetudine. Un faccia a faccia che si preannuncia decisivo, ma non scontato. Conte, infatti, ha...🔗 Leggi su Ildifforme.it

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