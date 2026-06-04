A svelare la relazione tra la top model e l' attore sono stati due ristoranti di Tokyo che hanno condiviso sui social scatti inediti della coppia durante il loro viaggio in Giappone
Due ristoranti di Tokyo hanno pubblicato sui social foto di una coppia durante un viaggio in Giappone, rivelando così la loro relazione. Le immagini mostrano un uomo e una donna insieme, seduti a tavola, in atteggiamenti affettuosi. Nessun comunicato ufficiale o copertina di rivista ha annunciato la notizia. La conferma della coppia è arrivata solo attraverso queste immagini condivise online.
N iente copertine esclusive, red carpet o annunci ufficiali. La conferma dell’amore tra Kendall Jenner e Jacob Elordi è arrivata nel modo più inaspettato: attraverso alcune fotografie pubblicate sui social da due ristoranti di Tokyo. Gli scatti, condivisi nelle ultime ore su Instagram, mostrano la top model americana e l’attore australiano insieme durante una cena in Giappone. Dopo gli avvistamenti tra Los Angeles, Coachella e le Hawaii, la fuga romantica a Tokyo sembra offrire la prova più chiara della loro relazione. Kendall Jenner: I 20 look migliori di sempre. guarda le foto Dai primi rumor agli avvistamenti insieme. Le voci su una possibile storia tra Kendall Jenner e Jacob Elordi circolano ormai da diversi mesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Gisele Bündchen Shows Off Joaquim Valente Wedding Ring in Stunning Red Carpet Appearance
Notizie e thread social correlati
La conduttrice e l'attore sono stati fotografati sul Lago di Como, tra baci, passeggiate e grande complicità. Ecco le foto che raccontano il loro amoreDurante una vacanza sul Lago di Como, sono state scattate foto che mostrano la conduttrice e l’attore mentre condividono momenti di intimità, tra...
Il viaggio di Elodie e Franceska in Giappone: da Tokyo a Osaka, tutti i luoghi visitati dalla coppiaElodie e Franceska hanno intrapreso un viaggio in Giappone, visitando diverse città tra cui Tokyo, Osaka, Kyoto e Nara.