Due ristoranti di Tokyo hanno pubblicato sui social foto di una coppia durante un viaggio in Giappone, rivelando così la loro relazione. Le immagini mostrano un uomo e una donna insieme, seduti a tavola, in atteggiamenti affettuosi. Nessun comunicato ufficiale o copertina di rivista ha annunciato la notizia. La conferma della coppia è arrivata solo attraverso queste immagini condivise online.

N iente copertine esclusive, red carpet o annunci ufficiali. La conferma dell’amore tra Kendall Jenner e Jacob Elordi è arrivata nel modo più inaspettato: attraverso alcune fotografie pubblicate sui social da due ristoranti di Tokyo. Gli scatti, condivisi nelle ultime ore su Instagram, mostrano la top model americana e l’attore australiano insieme durante una cena in Giappone. Dopo gli avvistamenti tra Los Angeles, Coachella e le Hawaii, la fuga romantica a Tokyo sembra offrire la prova più chiara della loro relazione. Kendall Jenner: I 20 look migliori di sempre. guarda le foto Dai primi rumor agli avvistamenti insieme. Le voci su una possibile storia tra Kendall Jenner e Jacob Elordi circolano ormai da diversi mesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A svelare la relazione tra la top model e l'attore sono stati due ristoranti di Tokyo che hanno condiviso sui social scatti inediti della coppia durante il loro viaggio in Giappone

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