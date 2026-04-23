Durante una vacanza sul Lago di Como, sono state scattate foto che mostrano la conduttrice e l’attore mentre condividono momenti di intimità, tra baci e passeggiate mano nella mano. Le immagini ritraggono i due mentre si trovano insieme in varie occasioni, evidenziando un rapporto caratterizzato da grande complicità. La sequenza di scatti testimonia la loro presenza nello stesso luogo e in momenti condivisi durante il soggiorno.

B aci, passeggiate mano nella mano e tanta complicità per Michelle Hunziker e Giulio Berruti, fotografati insieme durante una romantica vacanza sul Lago di Como. Michelle Hunziker e l’amore con Nino Tronchetti Provera: «Sono felice» X Leggi anche › Michelle Hunziker, la fuga romantica con Giulio Berruti Michelle Hunziker e Giulio Berruti: le foto insieme. La conduttrice e l’attore, che negli ultimi tempi sembrerebbe più focalizzato sulla sua carriera di medico, non hanno fatto nulla per passare inosservati, anzi, per spostarsi hanno usato la Porsche fucsia di lei, davvero impossibile da non notare. Un modo, forse, anche per mettere a tacere le voci sulla loro vicinanza, che si rincorrevano ormai da settimane.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice e l'attore sono stati fotografati sul Lago di Como, tra baci, passeggiate e grande complicità. Ecco le foto che raccontano il loro amore

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