Il viaggio di Elodie e Franceska in Giappone | da Tokyo a Osaka tutti i luoghi visitati dalla coppia

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elodie e Franceska hanno intrapreso un viaggio in Giappone, visitando diverse città tra cui Tokyo, Osaka, Kyoto e Nara. La coppia è partita dalla capitale, spostandosi successivamente verso altre destinazioni del paese. Durante il soggiorno, hanno esplorato vari luoghi e attrazioni, documentando il loro percorso attraverso le tappe principali del viaggio. La loro vacanza ha coinvolto diverse località di interesse storico e culturale, con spostamenti tra le città e visite a monumenti e quartieri caratteristici.

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Elodie e Franceska sono volate in Giappone per una vacanza di coppia. Hanno cominciato il viaggio a Tokyo, poi hanno proseguito alla volta di Osaka, Kyoto e Nara: ecco tutti i luoghi che hanno visitato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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