A Solofra la Cena sociale | le info utili per partecipare all' evento
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Dogana 40 E.T.S. e l’Impresa Sociale Pianeta Autismo organizzano una Cena Sociale, che si terrà venerdì 12 giugno alle ore 20:00 presso "Dogana 4.0", in via Melito Iangano 9, Solofra.Il menù della serata prevede: prosciutto crudo di Parma, ricotta di bufala, parmigiana di melanzane, fiori di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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