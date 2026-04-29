Paperdi Juvecaserta ecco i prezzi per le gare dei play off | tutte le info utili

La società che gestisce la squadra di basket di Juvecaserta ha annunciato le modalità di acquisto dei biglietti per le partite dei playoff, che determinano la promozione in serie A2. Sono stati comunicati i prezzi dei biglietti e le procedure per l'acquisto, con dettagli sulle date delle gare e le modalità di accesso per i tifosi. L'annuncio riguarda le partite che si svolgeranno nelle prossime settimane.

La Paperdi Juvecaserta 2021 comunica norme e prezzi validi per le gare dei playoff per la promozione in serie A2. In particolare, la società ha deciso di prevedere un miniabbonamento per le gare interne di ogni fase di playoff. Tutti i ticket saranno, per disposizione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nominali; si richiede quindi, in fase di acquisto, di portare con sé il documento d’identità di ogni intestatario di biglietto Per le singole fasi di playoff è anche possibile sottoscrivere un miniabbonamento. Questi i relativi prezzi per gara1 e gara2 dei quarti di finale: DALLE ORE 10.00 DI GIOVEDÌ 30 APRILE ALLE ORE 09.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta, ecco i prezzi per le gare dei play off: tutte le info utili Notizie correlate GPS 2026-2028, ecco la scheda Uil Scuola Rua con tutte le info utili sulla domandaLa domanda di partecipazione alle GPS 20262028 può essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 23 febbraio e fino alle ore 23:59 del 16 marzo... Addio carta d’identità cartacea, ecco l'open day per il rilascio di quella elettronica: tutte le info utiliIl Comune di Reggio Calabria annuncia per sabato 18 aprile l'Open Day dedicato alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Juvecaserta si conferma al secondo posto nonostante la sconfitta a Pesaro; La Paperdi Juvecaserta si conferma seconda, ora aspetta di conoscere l’avversaria dei quarti di finale; A MENTE FREDDA #35: PAPERDI JUVECASERTA, FERRARA KO E SPIRAGLIO PER LA VETTA APERTO. OSCAR, QUANTE COINCIDENZE IERI…; La Paperdì in scena a Pesaro per difendere il secondo posto in vista dei play off. La Paperdì in scena a Pesaro per difendere il secondo posto in vista dei play offCASERTA – Ultimo atto della stagione regolare per la Paperdi Juvecaserta. Il team bianconero sarà di scena in terra marchigiana dove è attesa dalla Consultinvest Loreto Pesaro. Match non semplice quel ... ecodicaserta.it La Juvecaserta si conferma al secondo posto nonostante la sconfitta a PesaroLa Paperdi Juvecaserta si conferma sul secondo gradino della graduatoria e si prepara ad aspettare di conoscere l’avversaria dei quarti di finale a conclusione della serie di playin che si giocheranno ... casertanews.it Trentunesima puntata della stagione 2025/26 di Cestisticamente Parlando dopo il termine della regular season della Serie B Nazionale che ha visto la Paperdi JuveCaserta conquistare il secondo posto nel girone B. Ospite ai nostri microfoni la guardia bianco - facebook.com facebook