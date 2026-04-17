Bonus Acque 2026 pubblicato il bando | le info utili per presentare la domanda

È stato pubblicato il bando per il Bonus Acque 2026, con scadenza il 15 maggio. Le persone interessate possono presentare la richiesta attraverso il sito ufficiale del Comune di Pisa. La procedura è aperta a chi desidera beneficiare del bonus e si svolge interamente online. Non ci sono altre modalità di presentazione, e il modulo deve essere compilato entro la data stabilita.

Pisa, 17 aprile 2026 – Fino al prossimo 15 maggio, tramite il sito del Comune di Pisa, è possibile presentare domanda per richiedere il Bonus Acque 2026. L’agevolazione consiste in una riduzione pari al 50% della spesa idrica sostenuta nell’anno 2025, applicata sulla bolletta relativa ai consumi futuri. Il beneficio sarà applicato direttamente da Acque e potrà essere incrementato, in base alla graduatoria e alle risorse disponibili, fino al 75% o al 100%. I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del fondo individuato in 128.478,07 euro come da Decreto del Direttore Generale dell’AIT n.332026. La richiesta di agevolazione può essere presentata sia per le utenze dirette che per utenze indirette condominialiaggregataApes.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bonus Acque 2026, pubblicato il bando: le info utili per presentare la domanda Notizie correlate Bonus Acque 2026, pubblicato il bando: domande entro il 15 maggioFino al 15 maggio 2026, tramite il sito del Comune di Pisa, è possibile presentare domanda per richiedere il Bonus Acque 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bonus Acque 2026, pubblicato il bando: domande entro il 15 maggio; Bonus idrico 2026, come chiedere lo sconto sulla bolletta dell'acqua: i requisiti per fare domanda; Bonus idrico: da mercoledì 15 aprile le domande per usufruire di importanti riduzioni sulla bolletta dell’acqua; Bonus bollette: come funzionano i bonus sociali per luce, gas, acqua attivi nel 2026. Bonus Acque Pisa, pubblicato il bando: domande entro il 15 maggioFino al 15 maggio 2026, tramite il sito del Comune di Pisa, è possibile presentare domanda per richiedere il Bonus Acque 2026. L’agevolazione consiste in ... gonews.it Bonus idrico, da oggi le domande. A chi spetta e come ottenerloLivorno 15 aprile 2026 Bonus idrico, da oggi le domande. A chi spetta e come ottenerlo Dalle ore 9 di oggi, mercoledì 15 aprile sarà possibile presentare le domande per usufruire del bonus sociale idr ... livornopress.it Bonus Acque: pubblicato il bando. Domande entro il 15 maggio Pisanews Comune di Pisa - facebook.com facebook