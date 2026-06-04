A Sogliano il concorso Internazionale per giovani musicisti ' Luigi Zanuccoli' | ecco tutti i premiati

Notizia in breve

Al teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone si è conclusa la ventitreesima edizione del concorso internazionale per giovani musicisti ‘Luigi Zanuccoli’. La cerimonia di premiazione e il concerto dei vincitori hanno segnato la fine dell’evento, che ha visto la partecipazione di giovani musicisti provenienti da diversi paesi. Non sono stati specificati i nomi dei premiati o i premi assegnati.