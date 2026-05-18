IV concorso internazionale musicale giovani musicisti | due giovani studenti sul podio
Due giovani studenti si sono distinti sul podio durante l’IV Concorso Internazionale di Musica dedicato ai giovani musicisti, svoltosi recentemente nella località salentina. L’evento ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti da diverse nazioni, che hanno esibito le proprie capacità in varie sezioni musicali. La competizione si è conclusa con l’assegnazione di premi e riconoscimenti ai partecipanti più meritevoli, confermando l’interesse crescente verso le future generazioni di artisti.
SAN MICHELE SALENTINO - Quando il talento incontra la dedizione, i risultati non tardano ad arrivare. È un momento di grandissimo orgoglio per la comunità scolastica dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di San Michele Salentino, salito sul podio di prestigiosi concorsi musicali nazionali e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Primo premio 100/100 Simone concorso internazionale giovani musicisti Ceglie Messapica
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