IV concorso internazionale musicale giovani musicisti | due giovani studenti sul podio

Due giovani studenti si sono distinti sul podio durante l’IV Concorso Internazionale di Musica dedicato ai giovani musicisti, svoltosi recentemente nella località salentina. L’evento ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti da diverse nazioni, che hanno esibito le proprie capacità in varie sezioni musicali. La competizione si è conclusa con l’assegnazione di premi e riconoscimenti ai partecipanti più meritevoli, confermando l’interesse crescente verso le future generazioni di artisti.

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