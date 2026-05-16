Note da campioni | la carica dei giovani musicisti per conquistare il concorso internazionale

Per due settimane, Sogliano al Rubicone ospita un concorso internazionale dedicato ai giovani musicisti, attirando partecipanti di diverse nazionalità. Sono centinaia i talenti che si sfidano tra loro, provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei. L’evento si svolge in vari spazi della città, trasformandola in un punto di incontro per giovani promesse del panorama musicale. La competizione si concentra su diverse discipline e strumenti, coinvolgendo un pubblico numeroso e appassionato.

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