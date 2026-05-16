Note da campioni | la carica dei giovani musicisti per conquistare il concorso internazionale

Da cesenatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due settimane, Sogliano al Rubicone ospita un concorso internazionale dedicato ai giovani musicisti, attirando partecipanti di diverse nazionalità. Sono centinaia i talenti che si sfidano tra loro, provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei. L’evento si svolge in vari spazi della città, trasformandola in un punto di incontro per giovani promesse del panorama musicale. La competizione si concentra su diverse discipline e strumenti, coinvolgendo un pubblico numeroso e appassionato.

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Per quattordici giorni Sogliano al Rubicone si trasforma in una vera e propriapalestra di giovani talenti musicali, accogliendo centinaia di musicisti provenienti datutta Italia e dall’Europa. Dal 18 al 31 maggio torna infatti, per la 23esima edizioneconsecutiva, il concorso internazionale “Luigi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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