A Santo Stefano arriva la Festa di Inizio Estate | due giornate di giochi musica buon cibo e comunità

Sabato 6 e domenica 7 giugno, a Santo Stefano di Ravenna, si svolge la Festa di Inizio Estate presso il campo sportivo di via Don Silvagni. L’evento inizia alle 16.00 e prosegue per due giorni, con giochi, musica, cibo e momenti di socializzazione. È organizzato dall’associazione Attraversa-Menti APS con il supporto delle attività commerciali locali.

Sabato 6 e domenica 7 giugno, dalle ore 16.00, presso il campo sportivo di via Don Silvagni a Santo Stefano di Ravenna, si terrà la Festa di Inizio Estate, promossa dall’associazione Attraversa-Menti APS con la collaborazione delle attività commerciali. Un appuntamento pensato per tutta la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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