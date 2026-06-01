Quarto d' Altino in Festa | due weekend di buon cibo e tribute band

Nel campo parrocchiale di Quarto d'Altino si svolgono due fine settimane di eventi dal 5 al 14 giugno 2026. La festa estiva, organizzata dalla Pro Loco, propone momenti dedicati al cibo e alle tribute band, con spettacoli musicali e stand gastronomici. La manifestazione si svolge in due turni, offrendo intrattenimento e specialità culinarie per tutta la famiglia.

Il campo parrocchiale di Quarto d'Altino ospita la festa estiva organizzata dalla Pro Loco di Quarto d'Altino nei weekend del 5-7 e del 12-14 giugno 2026. Sei serate di concerti tributo ai grandi nomi della musica italiana, parco gonfiabili dalle 18.00 e stand gastronomico. Il Kiosco dei Fioi è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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