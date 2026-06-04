Lunedì prossimo saranno aperti 282 nuovi alloggi nella comunità di San Patrignano, portando i posti letto totali a circa 1.132. La cerimonia di inaugurazione si terrà alla presenza di una ex co-fondatrice della comunità. Attualmente, la struttura ospita circa 850 giovani. I nuovi alloggi sono stati ricavati in edifici preesistenti e si aggiungono alle strutture già operative.

Poco meno di 300 nuovi posti letto nella comunità di San Patrignano. Lunedì prossimo saranno inaugurati alla presenza di Letizia Moratti, co-fondatrice della comunità che oggi accoglie 850 tra ragazzi e ragazze, i 282 alloggi ricavati negli edifici preesistenti. San Patrignano si sta avvicinando al traguardo dei cinquant’anni. Era il 1978 quando è stata aperta la comunità, e nei primi anni si è costruita buona parte degli edifici. Da tempo è in atto una rigenerazione delle strutture. Lunedì verrà tagliato il nastro su un importante lavoro che ha permesso di recuperare ben 282 posti letto. "Questi alloggi saranno luoghi dove tornare a vivere... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Sanpa più di 280 alloggi per i ragazzi della comunità

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