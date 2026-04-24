Treviglio consegnato il van per i ragazzi della Comunità Margherita

A Treviglio è stato consegnato un nuovo van destinato ai ragazzi della Comunità Margherita. L’acquisto è stato possibile grazie al progetto “Il Presente genera Futuro” della Fondazione Monsignor Ambrogio Portaluppi Ets, che ha coinvolto il sostegno di Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Cesvi. Il veicolo sarà utilizzato per supportare le attività rivolte ai giovani assistiti dalla comunità.

Treviglio. Un nuovo van a disposizione dei ragazzi della Comunità Margherita. È quello che è stato acquistato grazie al progetto “Il Presente genera Futuro” della Fondazione Monsignor Ambrogio Portaluppi Ets, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Cesvi. La raccolta fondi ha permesso di ottenere oltre 100mila euro in quattro mesi. Risorse destinate all’acquisto del minivan a 9 posti e al sostegno delle attività educative rivolte ai giovani coinvolti nel progetto. Il mezzo sarà utilizzato per accompagnarli negli spostamenti quotidiani e nelle esperienze sul territorio. Il progetto ha inoltre finanziato corsi sportivi e ricreativi, gite culturali, vacanze, strumenti per la formazione scolastica e interventi per il rafforzamento della sicurezza degli spazi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Panoramica sull’argomento

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Treviglio, consegnato il van per i ragazzi della Comunità MargheritaRaccolti oltre 100mila euro con il progetto Il Presente genera Futuro per acquistare un minivan a 9 posti e finanziare attività educative, sportive e formative destinate a 12 giovani seguiti dalla F ... bergamonews.it