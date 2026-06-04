A Sacile si è celebrato lo sport con Xtreme Days

A Sacile si è conclusa l’undicesima edizione di Xtreme Days Festival, evento dedicato agli sport in ambiente urbano e freestyle. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti e appassionati, con esibizioni e competizioni in varie discipline. Durante la giornata sono stati organizzati show e dimostrazioni dal vivo, attirando il pubblico presente. La manifestazione si è svolta in diverse location della città, coinvolgendo sportivi e spettatori in un’atmosfera dinamica e coinvolgente.

Si chiude l’edizione numero 11 di Xtreme Days Festival, l’evento dedicato agli sport in ambiente urbano e freestyle. Un’edizione di grande successo come certificato dalla grandissima presenza di pubblico anticipata già dalle molte prenotazioni online alle attività di Xtreme Days. Il colpo d’occhio regalato da Piazza del Popolo, in particolare nelle serate del festival, resta nel cuore di chi ha fortemente voluto e realizzato questo evento diffuso in tutta Sacile, con spot dedicati ad ogni disciplina. Nelle prossime ore gli organizzatori raccoglieranno e sintetizzeranno i numeri di Xtreme Days 2026 che si conclude con lo sguardo già rivolto a quello che sarà tra dodici mesi. 🔗 Leggi su Udine20.it

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