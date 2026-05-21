Torna Cilento Xtreme | sport estremi tra Trentinara Capaccio Paestum e Giungano

Dal 22 al 24 maggio, il Cilento Xtreme torna a coinvolgere i territori di Trentinara, Capaccio Paestum e Giungano con una serie di eventi dedicati agli sport estremi. La manifestazione prevede diverse attività sportive che si svolgeranno in varie location della zona, con l’obiettivo di promuovere il movimento e l’adrenalina tra i partecipanti. Durante le giornate, verranno organizzate competizioni e dimostrazioni aperte al pubblico, coinvolgendo appassionati di diverse discipline.

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