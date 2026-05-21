Torna Cilento Xtreme | sport estremi tra Trentinara Capaccio Paestum e Giungano

Da zon.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio, il Cilento Xtreme torna a coinvolgere i territori di Trentinara, Capaccio Paestum e Giungano con una serie di eventi dedicati agli sport estremi. La manifestazione prevede diverse attività sportive che si svolgeranno in varie location della zona, con l’obiettivo di promuovere il movimento e l’adrenalina tra i partecipanti. Durante le giornate, verranno organizzate competizioni e dimostrazioni aperte al pubblico, coinvolgendo appassionati di diverse discipline.

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Torna Cilento Xtreme, il festival dedicato agli sport estremi che, dal 22 al 24 maggio, animerà i territori di Trentinara, Capaccio Paestum e Giungano. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la manifestazione giunge al suo terzo appuntamento confermandosi come uno degli eventi più attesi dagli appassionati di avventura, natura e adrenalina. Cilento Xtreme: sport estremi tra borghi, natura e panorami mozzafiato. Per tre giorni il Cilento diventerà un grande palcoscenico naturale, pronto ad accogliere sportivi, curiosi e amanti delle esperienze outdoor. Il programma prevede attività legate all’ arrampicata, alla highline, allo street boulder, al parapendio e ad altre discipline capaci di unire tecnica, emozione e contatto diretto con il territorio. 🔗 Leggi su Zon.it

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