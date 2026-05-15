Dal 29 al 31 maggio 2026, Sacile ospiterà la prossima edizione del Xtreme Days Festival, un evento dedicato agli appassionati di sport urban e freestyle. La manifestazione attrae ogni anno migliaia di visitatori provenienti da diverse regioni e paesi, consolidando la sua reputazione come punto di riferimento nel settore. La regione Friuli Venezia Giulia si prepara ad accogliere questa grande festa dedicata alle discipline outdoor, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama degli eventi dedicati a queste attività.

Sacile e la Regione Friuli Venezia Giulia si preparano ad accogliere ancora una volta migliaia di appassionati del mondo urban e freestyle, che hanno eletto questa parte d’Italia a vero e proprio punto di riferimento per lo sport e l’intrattenimento outdoor. L’edizione 2026 di Xtreme Days Festival torna con un programma ricco di adrenalina, spettacolo e coinvolgimento: probabilmente la più completa delle undici edizioni finora realizzate. Tre giorni pensati per offrire emozioni, divertimento e partecipazione a un pubblico di tutte le età, sempre più numeroso e internazionale, a conferma della crescita costante del festival e della sua capacità di diffondere il proprio messaggio ben oltre i confini regionali. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Xtreme Days Festival a Sacile. 29-31 maggio 2026

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