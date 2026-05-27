Incendio alla Ralacarta | Riva del Garda si sveglia tra caos e paura

Un incendio è scoppiato questa mattina nella zona di Ceole, a Riva del Garda, nell’area dell’azienda Ralacarta, specializzata nel trattamento e riciclo dei rifiuti. Le fiamme hanno provocato grande caos tra i residenti, che hanno assistito a un denso fumo nero salire nel cielo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

È caos totale quello che si sta vivendo dall’alba di oggi, mercoledì 27 maggio, a Riva del Garda, nella zona di Ceole, a causa di un incendio avvenuto nell’area della Ralacarta, azienda specializzata nella gestione, nel recupero e nel riciclo di rifiuti.L’allarme è scattato intorno alle 5:30. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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