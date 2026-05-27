Around The World Expo Riva Schuh e Gardabags sulle rotte del business
Il progetto Around The World collega le fiere Expo Riva Schuh e Gardabags in diverse città, tra cui Orlando, Chengdu e Coventry. L’obiettivo è favorire lo scambio di informazioni sulle tendenze di mercato, discutere regolamenti e sviluppare collaborazioni commerciali. Le manifestazioni si svolgono in diverse location, creando un network internazionale dedicato al settore calzaturiero e accessori. La presenza in più paesi consente di intercettare mercati emergenti e consolidare relazioni tra operatori del settore.
Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Da Orlando a Chengdu, passando per Coventry. Il progetto Around The World porta Expo Riva Schuh e Gardabags là dove si delineano le tendenze, si discute di regolamenti e si stringono partnership. Tre tappe, un solo fine: trasformare la conoscenza dei mercati in opportunità di business.Prosegue dunque l'impegno della fiera nell'approfondire la conoscenza dei mercati e stringere alleanze strategiche che agevolino la crescita delle occasioni di business durante la manifestazione. Rimanendo sempre fedeli al valore dell'internazionalizzazione come motore di sviluppo per l'intero settore. È il senso del progetto Expo Riva Schuh e Gardabags Around The World: portare l'evento oltre i confini di Riva del Garda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Expo Riva Schuh and Gardabags: your business starts here
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