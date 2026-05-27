around the world expo riva schuh e gardabags sulle rotte del business

Notizia in breve

Il progetto Around The World collega le fiere Expo Riva Schuh e Gardabags in diverse città, tra cui Orlando, Chengdu e Coventry. L’obiettivo è favorire lo scambio di informazioni sulle tendenze di mercato, discutere regolamenti e sviluppare collaborazioni commerciali. Le manifestazioni si svolgono in diverse location, creando un network internazionale dedicato al settore calzaturiero e accessori. La presenza in più paesi consente di intercettare mercati emergenti e consolidare relazioni tra operatori del settore.