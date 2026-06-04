a qualcuno piace caldo marilyn 100

Oggi al Cinema Pecci per la rassegna Marilyn 100, dedicata al centenario dalla nascita della diva, alle 21.15 in lingua originale e sottotitoli A qualcuno piace caldo (foto) di Billy Wilder, la più celebrata commedia americana d’ogni tempo, sarabanda dei generi e dei sessi, apoteosi della gag, del doppio senso e del travestimento con Marilyn Monroe insieme a Jack Lemmon, Billy Gray, Joan Shawlee e Tony Curtis. Alle 17 torna sul grande schermo la Messa è finita, il film cult di e con Nanni Moretti che quarant’anni fa vinse l’Orso d’Argento al Festival di Berlino, in versione restaurata in 4k; c’è infine Backrooms di Kane Parsons, con Avan Jogia, Renate Reinsve e Finn Bennett su uno dei più affascinanti e inquietanti miti moderni nati sul web, un fenomeno che ha ridefinito i codici dell’horror contemporaneo alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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#3giugno 1925 Nasceva #TonyCurtis. Attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo (di Billy Wilder, con Marilyn Monroe e Jack Lemmon), recitò in oltre novanta pellicole cin x.com

Felice 100 a Marilyn Monroe! reddit

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