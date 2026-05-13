Domenica colazione e film al cinema | al Rouge et Noir proiezione di Gioia mia e A qualcuno piace caldo

Da palermotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 17 maggio al Rouge et Noir Sunday Morning, la formula colazione+film a 7 euro alle 10:30, con due film: proiezione speciale di "Gioia mia" di Margherita Spampinato con protagonista Aurora Quattrocchi che per questa interpretazione ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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