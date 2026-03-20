A qualcuno piace caldo | la commedia per eccellenza rivive a teatro

A teatro viene rappresentata la commedia classica “A qualcuno piace caldo”. Lo spettacolo si distingue per non essere né un’imitazione né una replica, poiché sarebbe impossibile riprodurre sia le opere di Billy Wilder, uno dei più grandi registi della cinematografia, sia i tre attori che interpretano i ruoli principali. La messinscena presenta una versione originale del celebre film.

“Questo spettacolo non è né un’imitazione, né una replica, anche perché sarebbe impossibile copiare sia Billy Wilder, uno dei più grandi geni della cinematografia mondiale, sia i tre iconici interpreti. Ho però la fortuna di disporre di un cast eccezionale: Giulio Corso e Gianluca Ferrato, con cui ho già lavorato e che si cimenteranno rispettivamente nei ruoli che furono di Tony Curtis e Jack Lemmon, e Euridice Axel che mi ha sorpreso fin da subito dichiarando di non voler “fare” Zucchero, ma di voler essere Marilyn.” Così Geppy Gleijeses, ultimo allievo prediletto di Eduardo De Filippo, racconta la sua versione di “A qualcuno piace caldo”, basato sull’adattamento di Mario Moretti, in scena al Teatro Manzoni di Milano dal 17 al 29 marzo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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