A Pezzolo di Russi torna la Festa de Mutòr
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Pezzolo di Russi si prepara a vivere quattro giornate all’insegna del divertimento, dei motori, della musica dal vivo e della buona cucina, con un ricco programma di eventi in calendario da venerdì 12 a lunedì 15 giugno. La manifestazione, diventata negli anni un appuntamento molto atteso dagli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
San Giovanni in Galilea, torna la ’Festa de mutor’A San Giovanni in Galilea si svolge nuovamente la ’Festa de Mutor’, un evento che celebra la memoria del fondatore Benito Magnani.
"Festa de mutor", in memoria di Benito Magnani torna il giro turistico per le colline del RubiconeLa Pro loco di Borghi ha annunciato il ritorno della “Festa de mutor”, evento che si svolge nelle colline del Rubicone.