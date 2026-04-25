San Giovanni in Galilea torna la ’Festa de mutor’

A San Giovanni in Galilea si svolge nuovamente la ’Festa de Mutor’, un evento che celebra la memoria del fondatore Benito Magnani. La manifestazione include un memorial dedicato a lui, che si tiene ogni anno per ricordare il suo contributo. La festa rappresenta un momento di ritrovo per la comunità, con diverse attività e iniziative in programma nel ricordo del fondatore.

Torna la ’ Festa de Mutor ’, dedicata a Benito Magnani, il suo fondatore, con un memorial per ricordarlo. Gran lavoro a San Giovanni in Galilea, storica frazione di Borghi, per il comitato tutto intento nei preparativi per la 45ª edizione della festa, che si terrà oggi. L’idea della Festa de Mutor venne 46 anni fa, nel 1980, a Benito Magnani che coinvolse nella prima edizione alcuni suoi amici di San Giovanni in Galilea e quattordici anni fa però lasciò la guida della manifestazione. Purtroppo Benito Magnani è scomparso a 84 anni l’1 febbraio 2020. Quest’anno la festa è organizzata dalla Pro Loco di Borghi, con il patrocinio del Comune, la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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