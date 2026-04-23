Festa de mutor in memoria di Benito Magnani torna il giro turistico per le colline del Rubicone

La Pro loco di Borghi ha annunciato il ritorno della “Festa de mutor”, evento che si svolge nelle colline del Rubicone. La manifestazione, organizzata per ricordare Benito Magnani, è stata istituita nel 1980 e prevede un giro turistico nella zona. La festa mira a mantenere vivo il ricordo di Magnani attraverso questa tradizionale iniziativa. L’appuntamento è stato confermato per quest’anno, con dettagli ancora da definire.