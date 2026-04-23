Festa de mutor in memoria di Benito Magnani torna il giro turistico per le colline del Rubicone
La Pro loco di Borghi ha annunciato il ritorno della “Festa de mutor”, evento che si svolge nelle colline del Rubicone. La manifestazione, organizzata per ricordare Benito Magnani, è stata istituita nel 1980 e prevede un giro turistico nella zona. La festa mira a mantenere vivo il ricordo di Magnani attraverso questa tradizionale iniziativa. L’appuntamento è stato confermato per quest’anno, con dettagli ancora da definire.
Anche quest'anno, per mantenere vivo il ricordo di Benito Magnani, la Pro loco di Borghi torna a organizzare la “Festa de mutor” fondata proprio da Magnani nel 1980. Sabato 25 aprile l'iniziativa sarà di nuovo protagonista grazie al lavoro della Pro loco e la collaborazione con la Casa della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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