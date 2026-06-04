Alle 12 si svolge la semifinale di doppio misto con Errani e Vavassori in campo per la conquista del titolo. Nel pomeriggio, alle 15, sul campo centrale si gioca il derby tra Kostyuk e Andreeva. Le due partite rappresentano le ultime sfide delle semifinali femminili in programma a Parigi.

Tempo di semifinali al Roland Garros 2026. Le femminili, prima di tutto. Il primo incontro a disputarsi sarà il più nobile dei due, che oppone la testa di serie n.8 Mirra Andreeva e la n.15 Marta Kostyuk. Le due scenderanno sul Philippe Chatrier non prima delle 15, a seguire toccherà invece alle due sorprese del torneo, Diana Shnaider e Maja Chwalinska. Il programma di giornata, sul campo principale, sarà però aperto da Sara Errani e Andrea Vavassori. Gli azzurri, testa di serie n.1 del tabellone di doppio misto, giocheranno alle 12 contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Per Andrea e Sara, campioni in carica qui e due volte vincitori al Roland Garros, sarà la quarta finale Major in carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - A Parigi è il giorno delle semifinali donne. Errani e Vavassori per il titolo del doppio misto

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