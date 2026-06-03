Errani Vavassori piegano in due set Siegemund Roger-Vasselin e difenderanno il titolo nella finale di doppio misto!

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Errani e Vavassori hanno battuto in due set Siegemund e Roger-Vasselin, qualificandosi per la finale di doppio misto. La coppia che aveva vinto le ultime due edizioni si conferma tra i finalisti, mentre gli avversari sono stati eliminati. La partita si è conclusa con la vittoria dei detentori del titolo, che difenderanno il trofeo nella sfida conclusiva.

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Nella sfida che metteva faccia a faccia i vincitori delle ultime due edizioni sono i detentori del titolo ad avere la meglio. Nella semifinale del torneo di doppio misto del Roland Garros Sara Errani e Andrea Vavassori, testa di serie numero uno e detentori del titolo, piegano Laura SiegemundEdouard Roger-Vasselin 6-1 6-4 in un’ora e sedici minuti e difenderanno il titolo nella finale di doppio misto. La coppia italiana sfiderà i vincenti del match DabrowskiKing-Muhammad-Mektic. Il duo azzurro, dopo aver rimontato da 15-30, firma l’1-0 con l’ace del piemontese, si procura due palle break con il delizioso pallonetto di Errani che trasforma la palla del 2-0 con la risposta incrociata di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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