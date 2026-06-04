A Palazzo Tilli di Casoli la proclamazione del vincitore del concorso Le Stanze della Libertà

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 18 si terrà a Palazzo Tilli di Casoli la cerimonia di proclamazione del vincitore del concorso nazionale “Le stanze della libertà”. L’evento è promosso dall’associazione “Casoli tra i borghi”, fondata da Antonella Allegrino. La premiazione si svolgerà nel contesto di una manifestazione dedicata al concorso, con la partecipazione di organizzatori e concorrenti. La sede sarà aperta al pubblico per l’occasione.