A Palazzo Tilli di Casoli la proclamazione del vincitore del concorso Le Stanze della Libertà
Sabato 6 giugno alle 18 si terrà a Palazzo Tilli di Casoli la cerimonia di proclamazione del vincitore del concorso nazionale “Le stanze della libertà”. L’evento è promosso dall’associazione “Casoli tra i borghi”, fondata da Antonella Allegrino. La premiazione si svolgerà nel contesto di una manifestazione dedicata al concorso, con la partecipazione di organizzatori e concorrenti. La sede sarà aperta al pubblico per l’occasione.
Sarà proclamato sabato 6 giugno, alle ore 18, a Palazzo Tilli di Casoli, il vincitore del concorso nazionale “Le stanze della libertà”, ideato dall’associazione di promozione sociale "Casoli tra i borghi", fondata da Antonella Allegrino. L’iniziativa è stata attuata con il proposito di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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