Prime tesi di laurea a palazzo de’ Mayo | l' emozione della proclamazione tra le bellezze del centro storico

Giovedì 26 marzo, l’università “Gabriele d’Annunzio” ha organizzato le prime sedute di laurea presso Palazzo de’ Mayo, situato nel centro storico. Durante l’evento, sono state presentate le prime tesi di laurea degli studenti dell’ateneo, in un ambiente caratterizzato da architetture storiche. La cerimonia ha coinvolto studenti, docenti e familiari, creando un’atmosfera di festa e di celebrazione accademica.

Giovedì 26 marzo l’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” ha ospitato le prime tesi di laurea a Palazzo de’ Mayo. Un’iniziativa, frutto di una solida sinergia tra l’Ateneo e la Fondazione Banco di Napoli, che restituisce alla città di Chieti un ruolo centrale nella vita universitaria, coniugando l’alta formazione con il valore storico e artistico del patrimonio locale. I primi candidati a vivere l’emozione della proclamazione tra le meravigliose sale del Palazzo appartengono ai corsi di studio in “Dietistica e Scienze dell'Alimentazione”, “Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” e “Scienze Geologiche”.... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Prime tesi di laurea a palazzo de’ Mayo: l'emozione della proclamazione tra le bellezze del centro storico Articoli correlati A Palazzo de' Mayo si celebra la Giornata mondiale della poesia con “VersiInComune”Il 21 marzo a Chieti un’intera giornata di incontri, letture e dialoghi culturali organizzata dal Comune di Chieti e dall’università “Gabriele... Cambio della Guardia solenne al Palazzo del Quirinale in occasione del 165° anniversario della proclamazione dell'Unità d'ItaliaMartedì 17 marzo 2026, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 165° anniversario... Aggiornamenti e notizie su Prime tesi Temi più discussi: Premio Pollicino per le migliori tesi di laurea sul videogioco. Scadenza 31 luglio; Tirocinio, progetto pilota e laurea. Tutto con Eciu; Musicainsieme 2026; Dalla carta al digitale: l’evoluzione del servizio postale nella tesi di laurea del portalettere di Ostia. A Roma Tre prima laurea in Scienze dell'educazione discussa da un detenutoL'Università Roma Tre annuncia la discussione della prima tesi di laurea in Scienze dell'Educazione da parte di una persona detenuta iscritta al Polo Universitario Penitenziario (PUP) dell'Ateneo. (AN ... ansa.it UNIVERSITÀ ROMA TRE: PRIMA TESI LAUREA SCIENZE EDUCAZIONE DISCUSSA DA PERSONA DETENUTARoma, 26 mar – L’Università Roma Tre annuncia con grande soddisfazione la discussione della prima tesi di laurea in Scienze dell’Educazione da parte di una persona detenuta iscritta al Polo Universita ... 9colonne.it Emergono nuovi dettagli sulla morte all’Eremo di Monte Giove a Fano. Secondo le prime teorie investigative, Vasyl Khomiak, 34enne ucraino seguito dal Centro di salute mentale, si sarebbe nascosto nel monastero: ecco qual è la tesi più accreditata sulla sua - facebook.com facebook