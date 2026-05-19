Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera la finalissima | dal televoto tra Todaro e Biancardi alla proclamazione del vincitore

Stasera, martedì 19 maggio 2026, va in onda la finale del Grande Fratello Vip, con i risultati del televoto tra i due finalisti. Durante la serata si svolgeranno le ultime votazioni e verrà annunciato il nome del concorrente che riceverà la vittoria. La puntata si svolge in diretta e si conclude con la proclamazione del vincitore, che riceverà il premio finale. La finale è attesa da molti fan e appassionati del reality show.

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