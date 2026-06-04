A Monza si inaugura la nuova gelateria

Sabato 6 giugno si inaugura il nuovo punto vendita della catena Gran Gelato in centro a Monza. L'appuntamento è in via Cortelonga, dove dalle 15 alle 18 ci sarà una degustazione gratuita aperta a tutti.La gelateria Gran GelatoDurante l'inaugurazione si gusteranno specialità come arachidi e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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