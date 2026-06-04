A Monza arriva il Festival dell' affettività e si parla anche di educazione Lgbtqia+
A Monza si terrà il primo Festival dedicato all’educazione affettiva, alle relazioni e alla cura delle persone, con uno spazio specifico dedicato anche all’educazione Lgbtqia+. L’evento si propone di promuovere la conoscenza e la gestione dei sentimenti e il modo corretto di relazionarsi con gli altri.
Imparare a conoscere e gestire i sentimenti, a relazionarsi con il prossimo in modo corretto e sano. Questo, in sintesi, l’obiettivo del primo Festival dedicato all’educazione affettiva, alle relazioni e alla cura delle persone che avrà uno spazio ad hoc dedicato anche all’educazione Lgbtqia+.Si. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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