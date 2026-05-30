Affettività a scuola non chiamatela educazione sessuale | la proposta di Maraini per insegnare il rispetto

È stato proposto di chiamare “educazione affettiva” l’insegnamento sulla gestione delle relazioni e del rispetto tra studenti, evitando il termine “educazione sessuale”. La proposta mira a distinguere chiaramente i contenuti trattati, concentrandosi sulla costruzione di un rapporto rispettoso e consapevole tra i giovani. La discussione riguarda la definizione e la modalità di insegnamento di questi argomenti nelle scuole.

Il tema dell’educazione affettiva e del rispetto relazionale all’interno delle aule scolastiche è quanto mai spinoso. Dacia Maraini, intervistata per la nostra rubrica “I protagonisti”, ha condiviso la sua posizione in merito alla necessità di introdurre questo insegnamento in modo strutturale, già dalle scuole elementari. La scrittrice ha sottolineato durante l’intervista come la questione sia dibattuta da tempo immemore, ricordando che “da quando esiste la democrazia, da quando esiste l’Italia. ogni tanto qualcuno in Parlamento ha proposto nelle scuole delle lezioni di insegnamento”. Questo tipo di percorso, spesso etichettato come educazione alla sessualità, incontra diverse resistenze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Educazione sessuale nelle scuole

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