Educazione all’affettività Bari celebra il valore del dialogo tra insegnanti studenti e famiglie

A Bari si è concluso l’evento dedicato all’educazione all’affettività, tenutosi presso l’Istituto Comprensivo “N. Zingarelli”. Durante l’appuntamento si sono svolti incontri tra insegnanti, studenti e famiglie, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e la conoscenza reciproca. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi relatori e ha incluso attività tese a favorire la comunicazione tra le diverse componenti scolastiche.

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