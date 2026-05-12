Educazione all’affettività Bari celebra il valore del dialogo tra insegnanti studenti e famiglie
A Bari si è concluso l’evento dedicato all’educazione all’affettività, tenutosi presso l’Istituto Comprensivo “N. Zingarelli”. Durante l’appuntamento si sono svolti incontri tra insegnanti, studenti e famiglie, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e la conoscenza reciproca. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi relatori e ha incluso attività tese a favorire la comunicazione tra le diverse componenti scolastiche.
Si è celebrato presso l’Istituto Comprensivo “N. Zingarelli” di Bari, l’evento conclusivo di “Tok-Tok. Chi è?”, progetto che prende il nome da un gioco dell’infanzia - bussa a una porta e chiede “chi è?” - rivolgendosi a una fase delicata, la pre-adolelescenza, segnata da fragilità, domande e.🔗 Leggi su Baritoday.it
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