A Montefiascone incontri e spettacoli per famiglie dal titolo Locanda a teatro

Sabato 6 giugno alle ore 15,30 e domenica 7 giugno alle ore 11 presso il casale Locanda Infanzia di Montefiascone è organizzato il primo appuntamento di "Locanda a teatro": il teatro per le famiglie a cura di Casa dello spettatore all'interno del progetto "Locanda Infanzia. Spazi, idee e attività. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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