A Montefiascone incontri e spettacoli per famiglie dal titolo Locanda a teatro

Da viterbotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 6 giugno alle ore 15,30 e domenica 7 giugno alle ore 11 presso il casale Locanda Infanzia di Montefiascone è organizzato il primo appuntamento di "Locanda a teatro": il teatro per le famiglie a cura di Casa dello spettatore all'interno del progetto "Locanda Infanzia. Spazi, idee e attività. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il festival Presente Futuro al teatro Libero: quattro giorni di incontri, spettacoli e performanceIl festival internazionale Presente Futuro torna al teatro Libero di Palermo dal 13 al 16 maggio 2026, arrivando alla sua ventesima edizione.

"Un palco in biblioteca": alla Biblioteca Ernesto Ragionieri teatro, incontri, concerti e spettacoli per bambiniAlla Biblioteca Ernesto Ragionieri si tengono diverse iniziative tra cui teatro, incontri, concerti e spettacoli per bambini.

Argomenti più discussi: A Montefiascone va in scena La Notte degli Oscar; Mogol al Festival dell'ecologia integrale di Montefiascone; Primo soccorso a scuola: incontro formativo promosso da Avis.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web