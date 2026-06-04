A Militello Val di Catania va in scena Ruote nella Storia

Domenica 7 giugno si svolge a Militello Val di Catania l’evento “Ruote nella Storia”, promosso dall’Automobile Club Catania con la collaborazione di ACI Storico, il Comune e il Catania Club Alfa Romeo. Si tratta di una manifestazione dedicata agli appassionati di motorismo storico, con l’obiettivo di far rivivere il fascino delle auto d’epoca attraverso esposizioni e iniziative correlate.

Domenica 7 giugno torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del motorismo storico, ‘Ruote nella Storia’, l’iniziativa promossa dall’Automobile Club Catania in collaborazione con ACI Storico, il Comune di Militello Val di Catania e il Catania Club Alfa Romeo, con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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