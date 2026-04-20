Va in scena Cuori di terra La storia della famiglia Cervi
Oggi alle 16:45 presso la biblioteca San Pellegrino-Gerra si svolge un evento dedicato ai bambini intitolato
Ci sono letture per bambini, ma in lingua inglese, oggi dalle 16,45 alla biblioteca San Pellegrino-Gerra, in via Rivoluzione d’Ottobre, con "Top Book & Pop up", con letture in lingua inglese dei libri più belli, seguite da un laboratorio per creare un pop-up. Per informazione e prenotazioni: tel. 0522-585616. • Con inizio alle 16,15, invece, alla biblioteca Santa Croce, in via Adua, oggi tornano le "Letture piccine" rivolte a bambini da 3 a 36 mesi, a cura dei volontari di Nati per Leggere. Ingresso libero su prenotazione: tel. 0522-585600. • Stasera alle 20,30 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza, a Reggio, viene proposto il film "Il suono della caduta", nell’ambito della rassegna "Gli invisibili", presentato in versione originale con sottotitoli in italiano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
EL DEPREDADOR ES REAL: El Encuentro FÍSICO que DESTRUYÓ la Vida de un Cazador
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