In occasione degli ottant'anni, si ripercorre la storia di dieci modelli che hanno segnato l'evoluzione della Vespa. Tra questi ci sono la prima versione del 1946, la Faro basso, e la sportiva 150 GS. Sono stati inclusi anche i modelli più noti tra i giovani, come le versioni 50 e 90 SS, oltre alle varianti Rally e alle lunghe serie delle PX. Questi veicoli rappresentano tappe importanti del percorso del marchio.

Perché la Vespa compie 80 anni senza sembrare un pezzo da museo? Semplice, non è mai stata soltanto un mezzo di trasporto. Lo scooter Piaggio è stato, di volta in volta, promessa di libertà, oggetto di desiderio, soluzione pratica per la città, compagna di viaggio e (quando serviva) anche piccola provocazione sportiva. La sua forza sta in una contraddizione riuscita, in un'idea industriale molto concreta, nata per muovere l'Italia del dopoguerra, diventata nel tempo simbolo estetico e culturale di una nazione. In mezzo, ci sono ottant'anni di cambiamenti che hanno interessato motori e prestazioni, mode e generazioni, normative e mercati, fino alla sfida più recente: restare Vespa nell'era della mobilità connessa, più silenziosa e spesso elettrificata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vespa 80 anni: 10 modelli entrati nella storia dell'highlander a due ruote

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