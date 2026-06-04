A Milano la mostra diffusa Doppio presente

Dal 9 al 30 giugno 2026, a Milano si terrà la mostra “Doppio Presente” con esposizioni in due luoghi del centro storico. Gli spazi coinvolti sono Spazio HUS, situato nel quartiere di Brera, e Didart, la galleria d’arte Dida nelle Cinque Vie. L’evento presenta una collettiva di opere distribuite tra le due sedi, creando una mostra diffusa nel cuore della città.

Dal 9 al 30 giugno 2026, a Milano si svolgerà la mostra “Doppio Presente”, una collettiva articolata in due sedi espositive nel centro storico della città: Spazio HUS, nel cuore di Brera, e Didart – Galleria d’arte Dida, nel quartiere delle Cinque Vie. La prima tappa sarà inaugurata martedì 9. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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