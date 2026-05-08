Loghi storici e radici nerazzurre l’Atalanta lancia una mostra diffusa a Bergamo

Da ecodibergamo.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 11 al 27 maggio, Bergamo ospiterà una mostra diffusa dedicata ai loghi storici e alle radici nerazzurre dell’Atalanta. L’esposizione si svilupperà attraverso installazioni in vari punti della città, tra cui piazzale Goisis, Colle Aperto, ChorusLife e l’Accademia Carrara. La mostra coinvolgerà più location per presentare oggetti e immagini legate alla storia del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’INDISCREZIONE. Il progetto si svilupperà dall’11 al 27 maggio, con installazioni in diversi luoghi della città: da piazzale Goisis a Colle Aperto, passando per ChorusLife e l’Accademia Carrara. L’ipotesi della presentazione della nuova identità visiva del club nel secondo anniversario dell’Europa League vinta a Dublino. Una mostra diffusa a tinte nerazzurre, nel cuore di Bergamo, per raccontare il legame tra l’Atalanta e il territorio orobico, ma anche per alimentare l’attesa attorno a quello che potrebbe essere il nuovo logo del club. I punti scelti sarebbero piazzale Goisis (fuori dalla Curva Sud dello stadio), lo smart district di ChorusLife, l’Accademia Carrara, piazzale Sant’Agostino presso la sede dell’Università, Colle Aperto in Città Alta e piazza Matteotti presso il Comune.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

loghi storici e radici nerazzurre l8217atalanta lancia una mostra diffusa a bergamo
© Ecodibergamo.it - Loghi storici e radici nerazzurre, l’Atalanta lancia una mostra diffusa a Bergamo

Notizie correlate

Leggi anche: Riscoprirsi metafisici con una mostra diffusa a Milano 

Dal lavoro artistico della storica stamperia nasce una mostra diffusa dedicata alla Via CrucisIn Romagna l’arte religiosa fa parte del paesaggio culturale e della vita delle comunità.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Loghi storici e radici nerazzurre, l’Atalanta lancia una mostra diffusa a Bergamo; RADICI: Spoleto torna al centro del mondo; Albosaggia, l’ossario di San Salvatore racconta secoli di vita della comunità alpina; Presentata la 21ª Fiera Agricola: tre giorni per vivere le radici e il futuro del territorio.

loghi storici e radiciLoghi storici e radici nerazzurre, l’Atalanta lancia una mostra diffusa a BergamoIl progetto si svilupperà dall’11 al 27 maggio, con installazioni in diversi luoghi della città: da piazzale Goisis a Colle Aperto, passando per ChorusLife e l’Accademia Carrara. L’ipotesi della prese ... ecodibergamo.it

Biscardo for Arts: arte e cultura vinicola per scoprire i luoghi storici di VeronaA Verona, il vino incontra l’arte, per un racconto che si dipana tra biblioteche storiche, ex strutture militari, porti fluviali e antiche dimore nobiliari. Biscardo for Arts è il progetto editoriale ... exibart.com

Digita per trovare news e video correlati.