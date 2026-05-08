Dal 11 al 27 maggio, Bergamo ospiterà una mostra diffusa dedicata ai loghi storici e alle radici nerazzurre dell’Atalanta. L’esposizione si svilupperà attraverso installazioni in vari punti della città, tra cui piazzale Goisis, Colle Aperto, ChorusLife e l’Accademia Carrara. La mostra coinvolgerà più location per presentare oggetti e immagini legate alla storia del club.

L’INDISCREZIONE. Il progetto si svilupperà dall’11 al 27 maggio, con installazioni in diversi luoghi della città: da piazzale Goisis a Colle Aperto, passando per ChorusLife e l’Accademia Carrara. L’ipotesi della presentazione della nuova identità visiva del club nel secondo anniversario dell’Europa League vinta a Dublino. Una mostra diffusa a tinte nerazzurre, nel cuore di Bergamo, per raccontare il legame tra l’Atalanta e il territorio orobico, ma anche per alimentare l’attesa attorno a quello che potrebbe essere il nuovo logo del club. I punti scelti sarebbero piazzale Goisis (fuori dalla Curva Sud dello stadio), lo smart district di ChorusLife, l’Accademia Carrara, piazzale Sant’Agostino presso la sede dell’Università, Colle Aperto in Città Alta e piazza Matteotti presso il Comune.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Loghi storici e radici nerazzurre, l’Atalanta lancia una mostra diffusa a Bergamo

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