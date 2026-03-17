mostra diffusa di fumetti per il no

Una vignetta "per fermare una legge sbagliata nel metodo e nei contenuti, che non risolve i veri problemi della Giustizia, ma che incide negativamente sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura, con gravi ricadute sulla tutela dei diritti". È attraverso il linguaggio immediato dei comics - capace con semplicità ed immediatezza di farsi portavoce di battaglie civili in maniera spesso molto più efficace di mille parole - che si snoda e prende forma il progetto nato a Pisa, per iniziativa dell’avvocato pisano Guido Siliotto, che è anche giornalista ed esperto di fumetti. Che ha dato vita ad una mostra diffusa allestita in vari luoghi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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