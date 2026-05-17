Perugia martedì verrà presentato il terzo Memorial Luciano Gaucci Novità in vista?

Martedì si terrà a Perugia la presentazione del terzo Memorial Luciano Gaucci, un evento che si svolge annualmente in questa città. La squadra si è recentemente presa due giorni di pausa, mentre l’attenzione si concentra sulle celebrazioni in programma. La manifestazione si svolgerà il 1° giugno e rappresenta un appuntamento ormai consolidato, alla sua terza edizione, dedicato alla memoria di Luciano Gaucci. La data e i dettagli dell’evento sono stati annunciati nelle ultime ore.

Mentre la squadra due giorni fa è andata in vacanza il pensiero è rivolto alle celebrazioni. Il prossimo 1°giugno si terrà il Memorial Luciano Gaucci, giunto quest'anno alla terza edizione.Diverse saranno le novità, come ad esempio la location, non più lo stadio Degli Ulivi di Assisi, ma il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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