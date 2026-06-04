A Manfredonia si svolge la prima cronoscalata di ciclismo paralimpico, organizzata dalla FISDIR. La gara collega la città a San, con partenza e arrivo previsti nel centro urbano. Partecipano atleti con disabilità fisiche e mentali, provenienti da diverse regioni. La competizione si svolge su un percorso di circa 10 chilometri, con partenze scaglionate. L’evento è aperto al pubblico, con numerosi spettatori presenti lungo il tracciato.

Domenica 7 Giugno 2026 sarà una giornata di sport, inclusione e solidarietà, divisa tra la crono agonistica Manfredonia-San Salvatore e l'evento "Prova lo Sport", aperto a tutti presso il PalaScaloria. A dare l'annuncio ufficiale è il Delegato Regionale FISDIR Puglia, il prof. Antonio Marinaro: "Grazie alla preziosa sinergia e collaborazione nata con il Gruppo Sportivo 'La Cicogna' di Cerignola, ho il grandissimo piacere di annunciare la prima gara ciclistica Agonistica - Promozionale interamente dedicata ad atleti FISDIR. Un traguardo straordinario per la nostra città." La competizione, una spettacolare cronoscalata di 7 km, si snoderà lungo l'affascinante e impegnativo percorso che unisce il territorio di Manfredonia a San Salvatore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Manfredonia per la prima volta il ciclismo paralimpico

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