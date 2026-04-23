A Montesilvano la Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico

Nella mattinata di giovedì 23 aprile è stata annunciata ufficialmente a Montesilvano la tappa della Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico. La competizione si svolgerà dal 7 al 10 maggio e vedrà atleti provenienti da diversi paesi partecipare alle gare sulla strada. La presentazione si è tenuta in città, confermando l’evento internazionale in programma tra meno di due settimane.

È stata presentata ufficialmente, nella mattinata di giovedì 23 aprile, la tappa della Para-Cycling Road World Cup in programma a Montesilvano dal 7 al 10 maggio. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 500 atleti da 51 nazioni, consolidando il ruolo della regione come hub internazionale per i.🔗 Leggi su Ilpescara.it Montesilvano: dal 7 al 10 maggio la coppa del mondo di ciclismo paralimpico Notizie correlate Leggi anche: Italia salta la Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth per garantire la sicurezza Germania domina la prima giornata di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a PerthÈ stata inaugurata a Perth una tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista, con finali decisive che hanno definito i posizionamenti principali. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ciclismo Paralimpico: Quaglieri, a Montesilvano la Coppa del Mondo dal 7 al 10 maggio; Paraciclismo. La Coppa del Mondo in Abruzzo; Conto alla rovescia scattato per la Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico a Montesilvano; Ciclismo paralimpico: a Montesilvano ultimo atto Coppa del Mondo. Ciclismo Paralimpico, a Montesilvano la Coppa del Mondo dal 7 al 10 maggioPresentata ufficialmente, questa mattina, nella sede della Regione, a Pescara, la tappa della Para-Cycling Road World Cup in programma a Montesilvano dal 7 al 10 maggio.L’evento vedrà la partecipazion ... regione.abruzzo.it Montesilvano capitale del ciclismo paralimpico mondiale, domani la presentazione in RegionePescara. Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico a Montesilvano dal 7 al 10 maggio prossimi: domani 23 aprile in Regione ... abruzzolive.it La Coppa del Mondo sarà il primo evento sportivo globale progettato come sistema integrato di dati sensibili, insight e supporto alle decisioni - facebook.com facebook Nonostante le parole di Infantino dei giorni scorsi, la partecipazione dell’Iran alla Coppa del Mondo è tutt’altro scontata (1/5) x.com