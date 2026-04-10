La 2° prova del campionato regionale CSEN di ginnastica ritmica per la prima volta a Manfredonia!

La seconda prova del campionato regionale CSEN di ginnastica ritmica si svolge per la prima volta a Manfredonia. Le giornate sono dedicate alla competizione tra le atlete delle diverse società della regione, con numerose esibizioni che coinvolgono giovani ginnaste. La manifestazione si tiene presso una struttura sportiva della città e vede la partecipazione di numerosi atleti e allenatori provenienti da varie località.

MANFREDONIA - Due giornate dedicate allo sport e alla passione per la ginnastica ritmica, con quasi 400 atlete impegnate in varie categorie: Una competizione regionale organizzata dall’ ASD Body Art, nella splendida cornice di Manfredonia che vedrà protagoniste tantissime piccole e grandi ginnaste.Vi aspettiamo in pedana per due giornate ricche di sport ed emozioni i giorni 18 e 19 Aprile 2026 per la 2° prova del campionato regionale CSEN di ginnastica ritmica.L'appuntamento al Palascaloria in Via Scaloria a Manfredonia . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La 2° prova del campionato regionale CSEN di ginnastica ritmica per la prima volta a Manfredonia! Ginnastica ritmica, la Polisportiva Cava organizza la prima prova del campionato regionale UispLa Polisportiva Cava Ginnastica ospiterà e organizzerà la prima prova del campionato regionale Uisp di Ginnastica Ritmica, in programma sabato 24 e... Ginnastica ritmica - Campionato "Fgi». Pacini trionfa alla prima prova regionaleAlla palestra comunale di Santa Maria a Monte si è svolta la prima prova del campionato regionale "Silver LD" della Federazione Ginnastica d’Italia. Argomenti più discussi: Maltempo in ginocchio i pescatori del porto di Manfredonia: Lasciati soli, servizi inefficaci; Tabellino partita Heraclea Calcio vs Manfredonia Calcio 1932; Manfredonia, la marineria in ginocchio: Il gasolio supera il 60% dei costi. Così non si può andare avanti; Il Barletta prova la fuga. SERIE D Volley Club Manfredonia, vittoria in rimonta: 3-1 e prova di maturitàDopo un avvio in forte difficoltà, il Volley Club Manfredonia costruisce il successo con una crescita costante. statoquotidiano.it Zona industriale Manfredonia, imprese in allarme: acqua e depuratore bloccano lo sviluppo - facebook.com facebook