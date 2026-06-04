A Mammagialla nasce un documentario su tempo spazio e legami | protagonisti i detenuti

Un documentario realizzato all’interno di una struttura detentiva si concentra su come spazio, tempo e relazioni influenzano le persone detenute. I protagonisti sono i detenuti stessi, che partecipano attraverso interviste e testimonianze. Il progetto si focalizza su aspetti quotidiani e sulle connessioni tra individui nel contesto carcerario, offrendo uno sguardo diretto sui loro vissuti. La produzione mira a esplorare questi temi senza interventi esterni o giudizi, dando spazio alle voci dei partecipanti.

Un documentario su temi precisi e scelti con molta cura: lo spazio, il tempo e i legami fra le persone. E’ quello realizzato da docenti e dottorandi dell’Università della Tuscia insieme ai detenuti di Mammagialla e proiettato questa mattina nel teatro dell’istituto penitenziario. Si tratta della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Si parla di: A Mammagialla la proiezione dei cortometraggi del progetto Pills of Rights; Hassan Sharaf schiaffeggiato prima del suicidio, sentenza in autunno per due penitenziari.